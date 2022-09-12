Правоохоронці з'ясували, що двоє цивільних чоловіків 27 лютого перебували у своєму будинку. Росіяни застрелили їх в голову. Знайшли гільзи та кулі.

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Загиблих поховали сусіди 3 березня. Після звільнення звернулись до поліції.

Що розповідають сусіди: відео

Крім того, виявили ще одне поховання вбитого чоловіка. Іншу людину знайшли на території підприємства. На їх тілах також були сліди вогнепальних поранень. Місцеві жителі підтверджують – людей застрелили окупанти.

Слідчі відкрили кримінальні справи про порушення законів та звичаїв війни.

На Харківщині знайшли вбитих цивільних / Фото поліції:

Звільнення територій Харківщини

Під час контрнаступу ЗСУ звільнили вже близько 6 тисяч квадратних кілометрів. Від початку вересня українські прапори замайоріли у багатьох населених пунктах Харківщини. Зокрема, у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську.

Зараз українські військові зачищають звільнені території. Там фіксують масові злочини ворога. Зокрема, порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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