Правоохоронці з'ясували, що двоє цивільних чоловіків 27 лютого перебували у своєму будинку. Росіяни застрелили їх в голову. Знайшли гільзи та кулі.
До теми На звільнених територіях фіксують масові злочини росіян, – Генштаб
Загиблих поховали сусіди 3 березня. Після звільнення звернулись до поліції.
Що розповідають сусіди: відео
Крім того, виявили ще одне поховання вбитого чоловіка. Іншу людину знайшли на території підприємства. На їх тілах також були сліди вогнепальних поранень. Місцеві жителі підтверджують – людей застрелили окупанти.
Слідчі відкрили кримінальні справи про порушення законів та звичаїв війни.
На Харківщині знайшли вбитих цивільних / Фото поліції:
Звільнення територій Харківщини
Під час контрнаступу ЗСУ звільнили вже близько 6 тисяч квадратних кілометрів. Від початку вересня українські прапори замайоріли у багатьох населених пунктах Харківщини. Зокрема, у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську.
Зараз українські військові зачищають звільнені території. Там фіксують масові злочини ворога. Зокрема, порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.
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