Так, знаходять факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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У Генштабі ЗСУ попереджають, що на звільнених територіях зберігається високий ризик мінної небезпеки.

Що відбувається на звільнених територіях

Представники військових адміністрацій та військові роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи. Це наслідок постійних обстрілів окупантів, ракетних та авіаційних ударів. У деяких населених пунктах немає електроенергії, продуктів харчування і ліків. Ці проблеми вирішують

Триває робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.

Росія зупинила відправку нових підрозділів в Україну

Військове командування росіян призупиняє відправку нових, сформованих підрозділів на територію України.

Річ у тім, що провал на фронті і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від служби.

Ситуація погіршується не лише через шалені втрати російської армії, а й через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у шпиталях свідомо спрощують діагнози та характер бойових травм, не надають реабілітацію. Все для того, аби швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

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