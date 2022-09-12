Так находят факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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В Генштабе ВСУ предупреждают, что на освободившихся территориях сохраняется высокий риск минной опасности.

Что происходит на освобожденных территориях

Представители военных администраций и военные делают все возможное во избежание гуманитарной катастрофы. Это следствие постоянных обстрелов оккупантов, ракетных и авиационных ударов. В некоторых населенных пунктах нет электроэнергии, продуктов питания и лекарств. Эти проблемы решают

Продолжается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий.

Россия остановила отправку новых подразделений в Украину

Военное командование россиян приостанавливает отправку новых сформировавшихся подразделений на территорию Украины.

Дело в том, что провал на фронте и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от службы.

Ситуация усугубляется не только из-за безумных потерь российской армии, но и из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в госпиталях сознательно упрощают диагнозы и характер боевых травм, не дают реабилитацию. Все для того, чтобы поскорее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

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