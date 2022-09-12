ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини. Раніше була інформація, що до кордону з росією наші воїни вийшли на окремих ділянках.

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Північний схід Харківщини вільний

Воїни повідомили, що сьогодні, 12 вересня, сили ССО АЗОВ Харків та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого звільнили та зачистили весь північний схід Харківської області. Мовиться про територію від селища Веселе до міста Вовчанськ.

Повністю деокупували райони Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взяли під контроль державний кордон.

Що залишили російські військові / Фото з телеграму ССО

Контрнаступ на Харківщині

ЗСУ звільнили селище Козача Лопань на Харківщині. Воно розташоване біля російського кордону. Також звільнили від окупації безліч інших населених пунктів. Наші бійці показали розбиті внаслідок обстрілів окупантів будинки.

Контрнаступ ЗСУ триває не лише на Харківщині, але й на інших ділянках фронту. Український прапор 12 вересня вже замайорів у Святогірську Донецької області. Офіційно про звільнення міста ще не оголошували, але військові показали відповідні фото.

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