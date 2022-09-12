ЗСУ продовжують операцію зі звільнення Харківщини

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 вересня повідомив, що українські військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.

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Повідомляється, що ворог спішно покидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію росії.

Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з росією.

Також він нагадав, що 11 вересня росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

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