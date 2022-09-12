ЗСУ продовжують операцію зі звільнення Харківщини
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 вересня повідомив, що українські військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.
Дивіться також "Виїхав на тракторі, повернувся з танками": тракторні війська на деокупованих землях знову в грі
Повідомляється, що ворог спішно покидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію росії.
Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з росією.
Також він нагадав, що 11 вересня росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.
Наступ ЗСУ: що відомо
- Українські військові у вересні розпочали наступ відразу на декількох напрямках, серед яких і Харківський. У неділю, 11 вересня, повідомлялося, що ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів у Харківській області.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що до виходу на державний кордон залишилося 50 кілометрів. Український прапор замайорів у Вовчанську та Козачій Лопані, що майже на кордоні з росією.
- Також ЗСУ звільнили Байрак, Нову Гусарівку, Щурівку та Вільхуватку. Ввечері 10 вересня з'явилася інформація, що з-під російської окупації звільнили Ізюм.
- Окрім того, прапор України знову замайорів у Куп'янську, а також стяг підійняли у звільненій Балаклії.
- В американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії.
Раніше – у Куп'янську ЗСУ знайшли російські "Орлани": дивіться відео