Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про успіхи українського війська на фронті. Він наголосив, що пишається кожним військовослужбовцем.

До теми За останні дні ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 000 кілометрів, – ISW

Успіхи на Харківському напрямку

На Харківщині ЗСУ просуваються на південь, схід та північ. За словами Валерія Залужного, до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів.

Він показав фотографії з результатами роботи кількох підрозділів Збройних Сил. Тісно співпрацюючи, вони звільнили села:

Байрак,

Нова Гусарівка,

Щурівка,

Вільхуватка.

Окупанти лишили для ЗСУ багато подарунків: фото

Також ЗСУ захопили потужні укріпрайони російських військ, котрі вони гордо назвали "масква", "омск" й "пітєр". Це й дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Загалом ЗСУ звільнили понад 3 тисячі кілометрів територій

Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад під контроль України наші воїни повернули 3000 квадратних кілометрів.

Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.

Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну,

– написав він.

Чому відхід росіян з Харківщини – це поразка, а не "тактичний відступ"

Зауважимо, що російські пропагандисти почали розповідати про те, що Харківщина їм не потрібна і це нібито був "тактичний відступ". Проте журналісти видання The New York Times зауважили, що кинута напризволяще техніка росіян свідчить про те, що ніякого відходу вони не планували.

А особливо комічно сприймаються розмови про "умисний відступ" з Ізюма. Росіяни оточили Ізюм наприкінці лютого й зуміли його захопили аж після 3 тижні облоги. Окупанти використовували місто як оперативну базу, командний центр та зручний транспортний вузол для захоплення східного Донбасу.

Ізюм – вкрай важливе стратегічне місто для російських військових й аналітики визнають, що звільнення цього населеного пункту – найвизначніше українське військове досягнення після перемоги в березневій битві під Києвом.

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