Це підтверджують і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їх даними, прорив за останні дні серйозний.
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Понад 3 тисячі кілометрів за останні дні
У ISW зазначили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів за останні дні. Мовиться про період з 6 вересня. Фахівці відзначають, що це більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.
Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма,
– кажуть в ISW.
При цьому зауважують, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом. Адже 10 вересня українські сили захопили Великий Бурлук, у результаті чого українські сили перебували в межах 15 кілометрів від кордону.
Що означає звільнення Ізюма
Аналітики визнають, що звільнення Ізюма – це найбільш визначне українське військове досягнення після перемоги в березневій битві під Києвом.
"Це усуне російське просування на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ – Краматорськ", – мовиться у повідомленні.
Успішне оточення російських сил, які тікали з Ізюма означає знищення або захоплення росіян і загострює проблеми російської живої сили та морального духу.
Контрнаступ ЗСУ
- Журналісти видання The New York Times зазначали, що "приголомшлива швидкість просування України на північному сході країни змінила конфлікт за лічені дні". І кинута техніка росіян свідчить, що ніякого відходу вони не планували.
- При цьому ЗСУ звільняють важливі стратегічні міста. У Генштабі дотримуються режиму інформаційної тиші. Тому ми дізнаємось про це пізніше. Наприклад, про звільнення з-під окупації Куп'янська у відомстві повідомили наступного дня.
- Синьо-жовтий стяг знову замайорів у Великій Комишувасі на Харківщині. Населений пункт звільнили спецпідрозділ "Альбін" разом з 93 батальйоном ТрО. Українські захисники зайшли в село 10 вересня.
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