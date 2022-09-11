Це підтверджують і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їх даними, прорив за останні дні серйозний.

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Понад 3 тисячі кілометрів за останні дні

У ISW зазначили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів за останні дні. Мовиться про період з 6 вересня. Фахівці відзначають, що це більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.

Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма,

– кажуть в ISW.

При цьому зауважують, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом. Адже 10 вересня українські сили захопили Великий Бурлук, у результаті чого українські сили перебували в межах 15 кілометрів від кордону.

Що означає звільнення Ізюма

Аналітики визнають, що звільнення Ізюма – це найбільш визначне українське військове досягнення після перемоги в березневій битві під Києвом.

"Це усуне російське просування на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ – Краматорськ", – мовиться у повідомленні.

Успішне оточення російських сил, які тікали з Ізюма означає знищення або захоплення росіян і загострює проблеми російської живої сили та морального духу.

Контрнаступ ЗСУ

Журналісти видання The New York Times зазначали, що "приголомшлива швидкість просування України на північному сході країни змінила конфлікт за лічені дні". І кинута техніка росіян свідчить, що ніякого відходу вони не планували.

При цьому ЗСУ звільняють важливі стратегічні міста. У Генштабі дотримуються режиму інформаційної тиші. Тому ми дізнаємось про це пізніше. Наприклад, про звільнення з-під окупації Куп'янська у відомстві повідомили наступного дня.

Синьо-жовтий стяг знову замайорів у Великій Комишувасі на Харківщині. Населений пункт звільнили спецпідрозділ "Альбін" разом з 93 батальйоном ТрО. Українські захисники зайшли в село 10 вересня.

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