Велика Комишуваха під контролем України

Село Велика Комишуваха на Харківщині звільнили спецпідрозділ "Альбін" разом з 93 батальйоном ТрО. Українські захисники зайшли в село 10 вересня.

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Наші воїни повідомили, що Велика Комишуваха, яка розташована на захід від Ізюма, тепер під українським контролем. Також захисники вивісили на будівлі український прапор.

У звільненій Великій Комишувасі замайорів прапор України: відео

Наступ ЗСУ на Харківщині

Українські військові проводять наступ на Харківщині та звільнили ряд населених пунктів. У Генштабі ЗСУ 9 вересня інформували, що за останні декілька днів було звільнено понад 1000 квадратних кілометрів. Всього за три дні ЗСУ просунулися на 50 кілометрів.

Президент Володимир Зеленський 10 вересня підтвердив, що на Харківщині деокупували ще 2 села. Йдеться про Василенкове та Артемівку.

Український прапор замайорів у Куп'янську, який має стратегічне значення для росіян. Звідти окупанти хаотично відступають. Також синьо-жовтий стяг підійняли у Балаклії.

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Окрім того, у мережі з'явилося відео, як українські війська заходять в Ізюм. Згодом заступник мера Ізюма Володимир Мацокін заявив, що місто звільнили з-під російської окупації.

Російські окупанти на Харківщині перебувають у паніці. У відповідь на успішні дії Збройних Сил України ворожі війська проводять "контрзаходи". Вони посилили адміністративно-поліцейський режим.

Наступ ЗСУ супроводжується шаленими втратами для окупантів на Харківщині. Українські захисники провели контрнаступальну операцію, під час якої вдалося знищити 30 російських загарбників, танк і БМП, а також склад з боєкомплектом.

Також зранку 11 вересня у Генштабі ЗСУ оновили втрати ворога, відповідно до яких росія вже втратила 52 650 солдатів. Тільки за минулу добу було ліквідовано 400 загарбників.

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