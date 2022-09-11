Про ситуацію на Харківському напрямку мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ станом 6 годину ранку 11 вересня. У відомстві зазначили, що ворог продовжує зазнавати втрат.

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Поранених окупантів госпіталізували у Москву

Окупаційні підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, через це особовий склад перебуває у панічному настрої. Учора до міста Валуйка, що у Бєлгородській області, доставили понад 75 поранених окупантів, а з Бєлгорода до Москви – понад сотню.

Аби компенсувати втрати у живій силі, росіяни знову вирішили набрати "гарматне м'ясо". Зокрема, вони планують "мобілізувати" чоловіків з тимчасово окупованих територій. Їм вже заборонили виїжджати за межі своїх населених пунктів.

Як росіяни бісяться на Харківщині та Херсонщині

У відповідь на успішні дії Збройних Сил України ворожі війська проводять "контрзаходи". Вони посилили адміністративно-поліцейський режим на Харківщині та Херсонщині. Зокрема, місцевим мешканцям заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів. Також там запровадили комендантську годину.

Водночас у Херсоні росіяни бояться нових ударів по Антонівському мосту. Через це вони обшукали житлові приміщення в мікрорайоні Східний, адже з них видно Антонівський міст.

Крім того, мешканцям Каховки та Козацького заборонили наближатися до переправ. У разі порушення заборони російські солдати стрілятимуть на ураження.

Зверніть увагу! У Генштабі офіційно підтвердили звільнення Куп'янська на Харківщині. Зараз наші захисники намагаються повністю вигнати ворога з усіх населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів.

Втрати ворога на війні проти України

Лише за минулу добу наші військові знищили 400 російських окупантів. Найбільше бійців і техніки ворожа армія позбулася на Донецькому та Харківському напрямках. Зокрема, там ЗСУ ліквідували:

3 російські літаки,

гелікоптер,

18 танків,

33 бойові броньовані машини,

4 артилерійські системи,

4 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

крилату ракету,

20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

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