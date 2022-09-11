В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – доволі напружена, але контрольована. Досі тривають позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій.

Російські окупанти надають перевагу контрбатарейній боротьбі, адже намагаються уникати прямого зіткнення. Вони продовжують зазнавати втрат та відступати.

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Українські артилеристи виконали 350 вогневих завдань

Протягом бойового дня окупанти здійснили 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення. Вони били по позиціях ЗСУ та прилеглих територіях.

У відповідь українська авіація відпрацювала 10 ударів, а бійці ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 350 вогневих завдань.

Вони атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки та Придніпровського, а також склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні. Підтверджені втрати ворога за добу становлять:

80 окупантів,

8 танків,

17 одиниць автомобільної та броньованої техніки,

1 гаубиця "Мста-Б",

1 безпілотник-розвідник типу “Орлан-10”.

Окрім цього, українські захисники знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Чергову понтонну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання,

– додали в ОК "Південь".

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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У Чорному морі чергують ворожі кораблі з "Калібрами" на бортах

Захисники попередили, що загрози ворожих ракетних ударів залишаються актуальними. Окупанти залучають до цього тактичну і стратегічну авіацію, а також системи та комплекси наземного базування.

Окрім цього, в Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 бойових російських кораблів. Серед них є 2 надводні ракетоносії з 16 крилатими ракетами "Калібр".

Також зберігається й мінна загроза через шторм на морі. Тому в ОК "Південь" мирних жителів закликали:

враховувати всі загрози та ризики,

не наражати себе на небезпеку,

бути свідомими та мудрими,

не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та дотримуватися алгоритму і правил дій,

не довіряти фейкам і сумнівним джерелам інформації,

не поширювати дані про дії та розташування підрозділів ЗСУ.

"Пам'ятайте, що вони ризикуючи життям заради вашої безпеки та захисту. Ми сильні, коли разом! Тож разом до Перемоги!" – підсумували захисники.

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