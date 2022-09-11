Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" заявив позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, контрнаступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківщини. Зокрема, до нього вже залучені Донецька та Луганська області.

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Арестович розповів про контрнаступ ЗСУ

За словами радника ОП, "хвороба" путінських військ шириться та розростається. Це говорить про те, що бійці ЗСУ зберігають потенціал до розвитку наступу, який 10 вересня тривав увесь день і продовжуватиметься. За словами Арестовича, це також значить, що:

наступ ЗСУ – не одноразова акція, а системна дія;

він забезпечений, тобто є матеріальні та людські резерви;

росії досі не вдалося цьому протидіяти.

Наступ розвивається своєрідним темпом, який ми самі можемо підтримувати. Противник практично не впливає на просування,

– зауважив радник ОП.

За його словами, це хороша новина, адже наступ, ймовірно, рано чи пізно зупиниться. Проте зараз суттєвих перешкод ЗСУ окупанти не створюють. Позаяк 170 тисяч військових від Харкова до Херсона – це дуже мало, щоб втримати захоплені міста.

"Немає сил організувати другу лінію оборони, третю лінію оборони. Вони намагалися вчора кинути резерви в бій. Кидали їх одразу ж, що є найдурнішим способом, адже резерви потрібно накопичити, забезпечити, вони повинні провести розвідку тощо", – додав Арестович.

За його словами, це все потребує часу. Своєю чергою, кидання резервів одразу в бій схоже на спробу гасити багаття бензином чи трісками зупиняти цунамі.

"Наші пруть вперед, не зупиняючись. А ці слабенькі загорожі, які навіть не встигли зрозуміти, в якому вони районі, зорієнтуватися на карті, намагаються стати вздовж дороги. Їх одразу ж виносять. Тому там така історія – сумна", – зауважив радник голови ОП.

Він додав, що між Ізюмом та Куп'янськом було приблизно 15 російських БТГр, тобто до 10 – 12 тисяч військових. І ЗСУ перемогли їх, маючи менше бійців.

Арестович пояснив, що українські захисники досягли там успіху лише завдяки військовій майстерності – від розвідників, які отримали усю необхідну інформацію, до всіх військових, незалежно від рангу, на місцях.

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