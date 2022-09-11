Відповідь на це питання Олексій Данілов дав в інтерв'ю для "Голосу Америки". Однак потім він вирішив доповнити цю відповідь у своїх соцмережах.

Зверніть увагу Україна вже звільнила 2 тисячі кілометрів, а росіяни тікають, – Зеленський

Де зупиняться ЗСУ

Олексій Данілов наголосив, що Збройні Сили України зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси. Секретар РНБО не уточнив, чи мова йде лише про Крим, чи щось більше. Однак він уточнив, яким саме є інтерес України.

Трошки розширю відповідь: інтереси ЗСУ закінчаться там, де почнеться кінець російської недоімперії,

– наголосив Данілов.

Головне про контрнаступ ЗСУ 10 вересня

День 10 вересня був багатим на неймовірні новини з фронту – наші захисники та захисниці ціною неймовірних зусиль продовжують звільнення наших територій.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців повідомив, що від початку вересня ми повернули понад 2 тисячі кілометрів території з-під окупації.

Ну і тепер пригадаємо, які новини 10 вересня так радували українців:

Цікаво – як український контрнаступ вплинув на світову економіку: дивіться відео