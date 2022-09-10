Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці. Напередодні з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту. То ж, вочевидь, бойовики вирішили рятували свої життя втечею.

Зверніть увагу Збройні Сили України зайшли в Донецький аеропорт

"А що ж сталося?"

Субота 10 вересня багата на хороші новини. Наприклад в тимчасово окупованому Донецьку "щось сталося" і "чомусь" довелося втікати денису пушиліну.

Поки що невідомо, куди саме втік ватажок бойовиків та "керівник" квазіутворення в Донецькій області. Ймовірно, він міг втекти до росії. Варіантів у пушиліна не так уже й багато.

Втеча ватажка квазіутворення виглядає неабияк ефектно на тлі повідомлення про те, що Збройні Сили України зайшли на околиці Донецька, зокрема на територію аеропорту, за який тривали запеклі бої з вересня 2014 по січень 2015 року. Окупантам тоді не вдавалося захопити летовище, тому його просто знищили. Українських захисників аеропорту згодом назвали кіборгами.

Валізи бойовики збирали ще раніше

Напередодні джерела в розвідці повідомляли, що бойовики в Донецьку почали панікувати на тлі контрнаступу ЗСУ. Зокрема тому, що на тимчасово окупованих територіях не залишилося людей, яких би можна було мобілізувати – більшість чоловіків боєздатного віку вже не лише мобілізовані, а й загинули у війні проти України.

9 вересня в "адміністрації" бойовиків уже нікого не було. Усі готувалися до втечі. Причиною для паніки терористів стало те, що ЗСУ можуть прорвати лінію оборони та швидко захопити Донецьк, який не так вже й далеко від лінії зіткнення.

Окупанти втікають не лише із Донецька

Удень 10 вересня російські пропагандисти повідомили про втечу окупантів з міста Сватове на Луганщині. Крім того, серйозні проблеми зараз в росіян на Харківщині, адже в Куп'янськ, який був центром окупованої території області, увійшли Збройні Сили України.

Через це росіянам довелося перенести "адміністрацію" у Вовчанськ. Однак поблизу цього міста теж їм неспокійно, тому вони вирішили переміститися на територію росії.

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