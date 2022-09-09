Адже більшість чоловіків боєздатного віку вже не лише мобілізовані, а й загинули у війні проти України. Водночас, контрнаступ ЗСУ не видається колаборантам чимось незначним. Про це 9 вересня повідомили 24 каналу власні джерела в розвідці.

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"Адміністрації" окупантів перестали працювати

Окупаційна "влада" Донеччини та Луганщини не лише панікує, а й готується пакувати валізи. Наразі вже ліквідовані їхні кілька рот мобілізованих, розвалені залишки "пятнашки", а також кілька взводів російських військових. Відомо, що першим не приховував свою паніку денис пушилін із донецької терористичної групи. Він запанікував та кудись поїхав. А ось решта "влада" пакує чемодани.

Слід зауважити, що в "адміністрації" квазіреспубліки донецька 9 вересня цілий день не було взагалі нікого. "Місцеві терористи в шоці. Мовляв, ЗСУ треба лише прорвати лінію оборони й Донецьк можна сходу захопити", – повідомили в розвідці.

Водночас на Херсонщині російські служби істерично агітують за "референдум". Мовляв, як зупиняться бої в регіоні, то одразу будуть робити "приєднання".

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