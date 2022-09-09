Контрнаступ почався не вчора

А після… А потім просто втомився і почав ретранслювати однакову мантру. А питання було: коли слід очікувати на контрнаступ ЗСУ?

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І ось зараз, спостерігаючи за подіями у Херсонській та Харківській області, а особливо уважні ще спостерігають і за Донецькою та з деяких пір Луганською областями, питання себе дещо видозмінило, являючи собою: ну, що, почалося? Насправді – ні, не почалося, а продовжується.

Справа в тому, що багато хто сприймає контрнаступ як якусь подію явну, очевидну і масштабну. Стрункі шеренги йдуть у штикову, сотні танків у лобову, літаки летять – літаки бомблять, а за цим процесом спостерігає генерал на білому коні. Але, змушений розчарувати, сучасний контрнаступ не має нічого спільного із цим середньовічним анахронізмом.

Контрнаступ ЗСУ розпочався ще минулої весни, коли російські підрозділи почали витискати з північного плацдарму і в міру сил з інших напрямків. Адже Чернігівська, Сумська та Київська області звільнилися не самі собою. Посад-Покровське звільнили так само не за помахом чарівної палички. ЗСУ форсували Інгулець і зайняли плацдарм на лівому березі минулого літа не тому, що заблукали. росіян відтіснили до Козачої Лопані не тому, що так просто вийшло. Це були складові моменти процесу контрнаступу.

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Кішки-мишки не на користь окупантів

З перших днів ЗСУ використали оборонну тактику ведення бойових дій і, перебуваючи 80% в обороні, лише в 20% випадків переходили в контрнаступ. Але переходили вчасно і вивірено, точно в тих місцях та напрямках, де ворог був ослаблений і не міг би утримувати оборону. А зараз російські окупаційні війська ослаблені як ніколи раніше.

Дефіцит боєприпасів, виснаження людського ресурсу, логістичні проблеми та неможливість не те, щоб вести наступ по всіх або обмежених напрямах, а навіть тримати оборону.

Генштаб ЗСУ зараз може грати російськими окупантами, як кішка мишкою, змушуючи їх перекидати свої обмежені за чисельністю війська з одного плацдарму на інший у спробі заткнути дірки та прогалини в обороні. І, змусивши росіян перегнати серйозне угруповання на південь, Генштаб ЗСУ руками окупантів послабив їхнє харківське угруповання настільки, що його передові підрозділи просто не змогли стримувати оборону.

Що найцікавіше, на півдні росіяни сконцентрували підрозділи в умовах логістично вкрай неприйнятних і гранично вразливих, тоді як на Харківському плацдармі логістика значно краща за херсонську. Крім того, на Херсонському плацдармі, особливо на правому березі, російські підрозділи та об'єкти опинилися як на долоні для завдання регулярних, методичних ударів ЗСУ.

До речі, методичні удари по об'єктах російської військової інфраструктури так само були невід'ємною частиною контрнаступу, фактично вимотуючи та знекровлюючі можливості російських окупаційних військ. Доводячи їх наступальний потенціал до нульового, а оборонний до мінімального рівня.

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ЗСУ вміють дивувати

З урахуванням того, що командування російських окупаційних військ у липні розгорнуло передислокацію своїх підрозділів на південь, послаблюючи Донбаський плацдарм та Харківський зокрема, можна припустити, що вони не усвідомлювали до кінця, чим це може для них завершитися, а саме – каскадним обвалом оборони від Херсонщини до Харківщини.

Але слід розуміти, що зараз ми спостерігаємо не за завершальним етапом контрнаступу, а лише за одним із них. Тому контрнаступ – це однаково як комплекс поступальних дій, так і терпіння.

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