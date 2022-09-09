Контрнаступление началось не вчера
А после… А потом попросту устал и начал ретранслировать одинаковую мантру. А вопрос был: когда следует ожидать контрнаступление ВСУ?
Интересное СССР ничему не научило: прихвостень оккупантов подробно объяснил, чему россия проигрывает Украине
И вот сейчас, наблюдая за событиями в Херсонской и Харьковской области, а особо внимательные еще наблюдают и за Донецкой и с некоторых пор Луганской областями, вопрос себя несколько видоизменил, представляя собой: ну, что, началось? На самом деле – нет, не началось, а продолжается.
Дело в том, что многие воспринимают контрнаступление как некое событие явное, очевидное и масштабное. Стройные шеренги идут в штыковую, сотни танков в лобовую, самолеты летят – самолеты бомбят, а за всем этим процессом наблюдает генерал на белом коне. Но, вынужден разочаровать, современное контрнаступление не имеет ничего общего с этим средневековым анахронизмом.
Контрнаступление ВСУ началось еще прошлой весной, когда российские подразделения стали выдавливать с северного плацдарма и по мере сил с других направлений. Ведь Черниговская, Сумская и Киевская области освободились не сами собой. Посад-Покровское было освобождено так же не по волшебству. ВСУ форсировали Ингулец и заняли плацдарм на левом берегу прошлым летом не потому, что заблудились. россиян оттеснили к Козачей Лопани не потому, что так просто получилось. Это все были составляющие моменты процесса контрнаступления.
Актуальное Падение путинской империи реальнее, чем мы думаем
Кошки-мышки не в пользу оккупантов
С первых дней ВСУ приняли на вооружение оборонную тактику ведения боевых действий и, находясь 80% в обороне, лишь в 20% случаев переходили в контрнаступление. Но переходили вовремя и выверено, точно в тех местах и направлениях, где враг был ослаблен и не смог бы удерживать оборону. А сейчас российские оккупационные войска ослаблены как никогда ранее.
Дефицит боеприпасов, истощение людского ресурса, логистические проблемы и невозможность не то, чтобы вести наступление по всем либо ограниченным фронтам, а даже держать оборону.
Что самое интересное, на юге россияне сконцентрировали подразделения в условиях логистически крайне неприемлемых и предельно уязвимых, в то время как на Харьковском плацдарме логистика значительно лучше херсонского. Кроме того, на Херсонском плацдарме, особенно на правом берегу, российские подразделения и объекты оказались как на ладони для нанесения регулярных, методичных ударов ВСУ.
Кстати, методические удары по объектам российской военной инфраструктуры так же являлись неотъемлемой частью контрнаступления, фактически изматывая и обескровливая возможности российских оккупационных войск. Доводя их наступательный потенциал до нулевого, а оборонительный до минимального уровня.
О главном россии не осталось места в цивилизованном мире: почему рано искать "зраду" в действиях Запада
ВСУ умеют удивлять
С учетом того, что командование российских оккупационных войск в июле развернуло передислокацию своих подразделений на юг, ослабляя Донбасский плацдарм и Харьковский в частности, можно предположить, что они не осознавали до конца, чем это может для них завершиться, а именно – каскадным обрушением обороны от Херсонщины до Харьковщины.
Но следует понимать, что сейчас мы наблюдаем не за завершающим этапом контрнаступления, а лишь за одним из них. Поэтому контрнаступление – это в равной степени как комплекс поступательных действий, так и терпение.
Зеленский официально подтвердил освобождение Балаклеи ВСУ: смотрите видео