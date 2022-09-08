На лжи далеко не уедешь

Да ты что! А помнишь, как вы, бл*ди, врали в феврале, что Украина готовит атаку на псевдореспублики, взрывали "уазики" и сараи на границе с россией, предъявляя это как доказательство коварных планов украинской агрессии?

Советуем Падение путнской империи реальнее, чем мы думаем

Рассказывали, что "спецоперация" – это упреждающий удар", потому что Украина "сама готовилась напасть".

Сообщник оккупантов признал, что ВСУ переиграли россиян / Скриншот страницы

Вот потому-то они и проиграют. Невозможно выиграть, когда вся твоя система ценностей, вся твоя идеология построена на лицемерии и лжи, в которой ты сам путаешься. Не жизнеспособны такие конструкции. Доказано СССР.

Вениславский заявил, что оккупанты не имеют сил, чтобы отбить освобожденные ВСУ территории: смотрите видео