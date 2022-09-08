На брехні далеко не заїдеш

Та ти що! А пам'ятаєш, як ви, бл*ді, брехали в лютому, що Україна готує атаку на псевдореспубліки, підривали "уазики" та сараї на кордоні з росією, пред'являючи це як доказ підступних планів української агресії?

Радимо Падіння путнської імперії реальніше, ніж ми думаємо

Розповідали, що "спецоперація" – це запобіжний удар", бо Україна "сама готувалася напасти".

посіпака окупантів визнав, що ЗСУ переграли росіян / Скриншот сторінки

Ось тому вони й програють. Неможливо виграти, коли вся твоя система цінностей, вся твоя ідеологія побудована на лицемірстві та брехні, в якій ти сам плутаєшся. Не життєздатні такі конструкції. Доведено СРСР.

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