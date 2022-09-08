"Паперовий" арсенал

Щоб зрозуміти, наскільки взагалі перспективна ідея просити снаряди саме у Північної Кореї, тут потрібно охарактеризувати військову машину самої КНДР.

Цікаве росії не лишилося місця в цивілізованому світі: чому зарано шукати "зраду" в діях Заходу

Довідник The Military Balance за 2021 рік вказує, що армія Північної Кореї "на папері" мала аж 21 тисячу артилерійських систем усіх типів та калібрів (для порівняння, на початок війни армія рф мала в строю "усього" 4,4 тисячі артилерійських систем усіх типів та калібрів).

Але далі потрібно уточнити, що армія КНДР має буквально "зоопарк" із понад 50 типів артилерійських систем, одних лише РСЗВ – 20 найменувань. І уже ця обставина примушує сумніватись, що Північна Корея має на складах ті самі "мільйони снарядів" калібру 152 міліметри, про які стверджує американська преса, бо їх треба чисто фізично вмістити. І, відповідно, виникають сумніви, що в КНДР взагалі є запаси снарядів, які вони згодні продати росії.

Північна Корея – мабуть, найбільш незручний для росії потенційний постачальник військових матеріалів. Бо мало того, що "країна Чучхе" – це взагалі інший край глобуса, до якого потрібно долати мінімум 15 діб по Транссибірській магістралі. Так ще й північнокорейські залізниці взагалі-то мають "європейську" ширину колії в 1435 міліметрів, колія 1520 міліметрів є лише на прикордонних переходах.

Марафон невдач "другої армії" триває

Тобто, виходить, навіть якби росіяни домовились з північнокорейцями про купівлю снарядів, БК довелось би буквально вручну вантажити із корейських у російські вагони на кордоні.

Якщо везти шаландами у владивосток і вже там вантажити у вагони РЖД – "логістичне плече" стає довшим ще на декілька діб. Хоча додаткові снаряди рашистам потрібні буквально "на вчора".

Он, рашистські "воєнкори" буквально виють у своїх телеграм-каналах, що в артилерійських частинах "1-го та 2-го армійських корпусів" почався "снарядний голод". І це ж якраз ті війська, що доволі безуспішно намагаються наступати в сторону Бахмута та Слов'янська.

Актуальне Як врятуватись від "брудної бомби", ядерної атаки чи аварії на АЕС

Люди доволі часто дивуються – росіяни заявляли, що виробляли понад 1 мільйон штук боєприпасів на рік, а тепер пішли просити снаряди у Північної Кореї. Відповідь може бути така – схоже, в показник "понад 1 мільйон штук боєприпасів" рашисти вписали не тільки снаряди калібрів 152 міліметри і 122 міліметри, а взагалі всю можливу номенклатуру боєприпасів – снаряди до гармат 100 міліметрів і 76 міліметрів, набої до автоматичних гармат калібрів 23 міліметри і 30 міліметрів та навіть реактивні гранати та патрони до стрілецької зброї.

Ворог сам зізнається, що його виробництво боєприпасів за вартістю продукції в 10 раз менш продуктивніше, аніж у США. І це при тому, що самі американці зараз виготовляють лише 15 тисяч снарядів 155 міліметрів на місяць.

Абориген з намистом

Врешті не варто перебільшувати здатність рф придбати щось цінне для себе у "зовнішньому світі". Бо навіть у свої кращі часи путінська росія доволі часто виступала в ролі "аборигена, який купує намисто в обмін на щось цінне".

Тут варто розповісти таку показову історію. армія рф останні два роки для парадів на красній площі в москві викочує "коробочку" парадних Т-34-85. Ці танки росіяни взяли насправді не із радянських запасів, а придбали взагалі в Лаосу в 2019 році. 30 старих "тридцять четвірок" навіть як військово-історична цінність коштували максимум 1,5 мільйона доларів. Але в обмін на ці танки рф віддала Лаосу озброєнь взагалі на мінімум 50 мільйонів доларів, 10 модернізованих Т-72Б1 та чотири навчально-бойових літака Як-130. Тобто, в цій історії "кліринговий курс" був 1,5:50 не на користь рф. А наскільки зараз такий "кліринговий курс" буде невигідним для москви, навіть складно й уявити.

Про головне Загнаний у кут щур здатний на все: путін знайшов спосіб "відігратися" за Херсон та Балаклію

Врешті виходить така сюжетна "розтяжка". росія ще в році так 2017-му надала Північній Кореї технології для створення власної балістичної ракети KN-23, за характеристиками та візуально вкрай схожої на балістичну ракету ОТРК "Іскандер".

А тепер, 5 років потому, сама ж росія безуспішно клянчить в КНДР прості снаряди калібру 152 міліметри. Саме в такі моменти починається занепад імперій. Хоча це і не видно одразу за потоком "поточних" новин.

Важливе – яка зброя з'явиться в України після зустрічі Рамштайн-5: дивіться відео