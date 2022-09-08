росію заганяють в стійло хитрістю

Ми одразу починаємо шукати "зраду". Насправді Захід бере обережний курс на перезавантаження росії. На контрольоване перезавантаження без ескалації. Щонайменше поки що.

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У випадку з СРСР спрацювало ж. Звісно, ми не наївні, щоб проводити історичні паралелі, але сьогоднішня росія не пасує до майбутнього світу. Вона не є західною, і всі розмови про "Європу від Лісабона до Уралу чи навіть владивостока" остаточно поховані. Вона не є східною, як Китай.

Діагноз "фашизм" невиліковний

В росії просто істерика з приводу того, що відповідальний за зовнішню політику ЄС Боррель назвав її "фашистською". А якщо так, то їй немає місця у цивілізованому світі. З фашистами, які б вони не були, не домовляються – з ними розмовляють з позиції сили або не розмовляють – теж з позиції сили.

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Шлях до перезавантаження росії не буде простим. Але він почався. росія для більшості світу – вже не держава-переможець у Другій світовій, а фашист-агресор. Тактика може бути різною, але головне результат. Тому відкладаємо "зраду" і беремося за "перемогу".

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