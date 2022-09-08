россию загоняют в стойло хитростью

Мы сразу начинаем искать "зраду". На самом деле, Запад берет осторожный курс на перезагрузку россии. На контролируемую перезагрузку без эскалации. По меньшей мере, пока.

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В случае с СССР сработало же. Конечно, мы не наивны, чтобы проводить исторические параллели, но сегодняшняя россия не подходит будущему миру. Она не западная, и все разговоры о "Европе от Лиссабона до Урала или даже владивостока" окончательно похоронены. Она не восточная, как Китай.

Диагноз "фашизм" неизлечим

В россии просто истерика по поводу того, что ответственный за внешнюю политику ЕС Боррель назвал ее "фашистской". А если да, то ей нет места в цивилизованном мире. С фашистами, какие бы они ни были, не договариваются – с ними разговаривают с позиции силы или не разговаривают – тоже с позиции силы.

Стоит внимания Запад дал сигнал: мир должен готовиться к перезагрузке российского режима

Путь к перезагрузке россии не будет прост. Но он начался. россия для большинства мира – уже не государство-победитель во Второй мировой, а фашист-агрессор. Тактика может быть разной, но главное результат. Поэтому откладываем "зраду" и беремся за "победу".

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