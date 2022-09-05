"Достижения" по-путински
Важное расслабляться не придется, эта война надолго
Ограничение импорта российских энергоносителей и их цены – нефти, а в перспективе и газа – сломает российскую мафию.
Мощный сигнал от Запада
русские элиты все лучше понимают, как все серьезно. Потому и говорят все громче о переговорах. Но возвращения к предыдущей реальности никогда не будет.
Актуальная Украина победит без вариантов: что показала "репетиция" под Херсоном
Не только Запад, но весь мир должен готовиться к перезагрузке российского режима. Возвращения к предыдущей дипломатии уже не будет, и какие-либо переговоры на западных (а мы уже фактически являемся частью Запада) условиях – в этом и есть сигнал синхронного увольнения послов.
Достойно внимания – в Британии выбрали нового премьер-министра: смотрите видео