Херсонский перелом

Из-за рельефа местности, поврежденных мостов и невозможности безлимитных поставок своей арты, орда потеряла кратное преимущество в артиллерии, что позволяло беспрепятственно равнять с землей позиции ВСУ.

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Напротив, концентрация артиллерии и накопленный в достаточном количестве боекомплект от союзников позволил ВСУ иметь огневое преимущество на Херсонском направлении. Результаты приятно удивляют.

Варианты оккупантов исчерпаны

Со временем огромное преимущество московитов в вооружении сойдет на нет. А что будет, когда мы будем в равных условиях по всему фронту?

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Нет для московитов вариантов в этой войне. Лэнд-лиз рано или поздно, но неотвратимо приведет к нашему преимуществу в вооружении. Стратегически они проиграют, и это – свершившийся факт. Украина победит без вариантов.

Достойно внимания – как ленд-лиз поможет Украине противостоять оккупантам: смотрите видео