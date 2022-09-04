Конвейер убийств заклинило

Чтобы понимать масштаб, это колонна загруженных военных грузовиков со снарядами прямо от владивостока до калининграда.

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С 24 февраля по Украине выпустили около половины из 15 миллионов снарядов. Это колонна от владивостока до новосибирска. Уже сейчас по поводу каких-то позиций должен ощущаться снарядный голод, который частично компенсируется новым производством.

Производство снарядов в россии к началу "специальной военной операции" было примерно 1,5 миллиона в год, или 4 тысячи в сутки. Большой калибр – часть этого количества. На производство снарядов можно перебросить рабочих с автозаводов, но радикально проблему не решить.

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Новая война требует "мира"

Другая проблема – износ стволов. Ресурс артиллерийского ствола – до 2 тысяч выстрелов. Сегодня ресурс должен закончиться в 4 тысячи стволов. Где брать такие 4 тысячи непонятно. Советских запасов не хватит, а "мотовилиха" сейчас в стадии процедуры банкротства.

кремль планировал войну в Европе, производя миллионы снарядов. Но он не планировал продолжительную конвенционную войну в Украине такой интенсивности. Поэтому в москве скоро заговорят о мире, чтобы накопить снаряды для новой войны.

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