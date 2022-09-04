Конвеєр вбивств заклинило

Щоб розуміти масштаб, це колона завантажених військових вантажівок зі снарядами прямо від владивостока до калінінграда.

Цікаве росіяни, начувайтесь: пілоти ЗСУ показали, як працює новий потужний "гостинець" від США

З 24 лютого по Україні випустили приблизно половину з 15 мільйонів снарядів. Це колона від владивостока до новосибірська. Вже зараз щодо якихось позицій має відчуватися снарядний голод, який частково компенсується новим виробництвом.

Виробництво снарядів у росії до початку "спеціальної військової операції" було приблизно 1,5 мільйона на рік, або 4 тисячі на добу. Великий калібр – частина від цієї кількості. На виробництво снарядів можна перекинути робітників із автозаводів, але радикально проблему не вирішити.

Головне Втрата Херсонщини стане початком кінця російських окупантів: де їм вже варто пакувати валізи

Нова війна вимагає "миру"

Інша проблема – зношування стволів. Ресурс артилерійського ствола – до 2 тисяч пострілів. Сьогодні ресурс має закінчитися у 4 тисяч стволів. Де брати такі 4 тисячі не зрозуміло. Радянських запасів не вистачить, а "мотовіліха" зараз у ході процедури банкрутства.

кремль планував війну в Європі, виробляючи мільйони снарядів. Але він не планував тривалої конвенційної війни в Україні такої інтенсивності. Тому в москві незабаром заговорять про мир, щоб нагромадити снаряди для нової війни.

Цікаво – кадри детонації снарядів окупантів у Новій Каховці: дивіться відео