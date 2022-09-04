Конвеєр вбивств заклинило
Щоб розуміти масштаб, це колона завантажених військових вантажівок зі снарядами прямо від владивостока до калінінграда.
Цікаве росіяни, начувайтесь: пілоти ЗСУ показали, як працює новий потужний "гостинець" від США
Виробництво снарядів у росії до початку "спеціальної військової операції" було приблизно 1,5 мільйона на рік, або 4 тисячі на добу. Великий калібр – частина від цієї кількості. На виробництво снарядів можна перекинути робітників із автозаводів, але радикально проблему не вирішити.
Головне Втрата Херсонщини стане початком кінця російських окупантів: де їм вже варто пакувати валізи
Нова війна вимагає "миру"
Інша проблема – зношування стволів. Ресурс артилерійського ствола – до 2 тисяч пострілів. Сьогодні ресурс має закінчитися у 4 тисяч стволів. Де брати такі 4 тисячі не зрозуміло. Радянських запасів не вистачить, а "мотовіліха" зараз у ході процедури банкрутства.
кремль планував війну в Європі, виробляючи мільйони снарядів. Але він не планував тривалої конвенційної війни в Україні такої інтенсивності. Тому в москві незабаром заговорять про мир, щоб нагромадити снаряди для нової війни.
Цікаво – кадри детонації снарядів окупантів у Новій Каховці: дивіться відео