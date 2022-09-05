Херсонський перелом

Через рельєф місцевості, пошкоджені мости і неможливість безлімітного постачання своєї арти, орда втратила кратну перевагу в артилерії, що дозволяла безперешкодно рівняти із землею позиції ЗСУ.

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Навпаки, концентрація артилерії та накопичений у достатній кількості боєкомплект від союзників дозволив вже ЗСУ мати вогневу перевагу на Херсонському напрямку. Результати приємно вражають.

Варіанти окупантів вичерпано

З часом велетенська перевага московитів в озброєнні зійде нанівець. А що буде, коли ми будемо в рівних умовах по всьому фронту?

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Немає для московитів варіантів у цій війні. Ленд-ліз рано чи пізно, але невідворотньо приведе до нашої переваги в озброєнні. Стратегічно вони програють, і це – доконаний факт. Україна переможе без варіантів.

Варте уваги – як ленд-ліз допоможе Україні протистояти окупантам: дивіться відео