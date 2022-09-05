Хліба й видовищ для бидла

Очевидно, ситуація на фронті не обіцяє "перемог", які можна було б згодовувати радісному бидлу. Бидло може засумувати – його треба розважити.

Важливе Експеримент, який Захід почав у росії 30 років тому, закінчився провалом

Мабуть, буде дедалі більше й більше "Поля чудес", "Кривого дзеркала" та ще якогось псевдогумористичного шлаку…



росіян відволікатимуть від поразок в Україні низькопробними гумористичними програмами на телебаченні / Фото з телеграм-каналу Петра Олещука

А от коли там покажуть бенефіс петросяна (у двох частинах) – це буде остаточний індикатор, що все – кінець. Чекаю з нетерпінням.

Актуальне – ЗСУ звільнили Високопілля на Херсонщині: дивіться відео