Найважчі бої тривають на Сході та Півдні нашої держави. У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті станом на 18:00 4 вересня.

Зверніть увагу Звільнені населені пункти, де тільки закріплюються наші війська, масовано обстрілюють, – Гуменюк

Де ЗСУ відбили атаки ворога

Майже на всіх напрямках фронту від Сіверського до Південнобузького ворог продовжує обстріли мирних населених пунктів з різних видів озброєння – гранатометів, мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та ракет. Таким чином росія продовжує терор мирного населення.

Водночас на фронті окупанти отримують рішучу відсіч, а всі їхні спроби наступу провалюються. Станом на 18:00 4 вересня українські захисники та захисниці відбили атаки ворога у напрямках населених пунктів:

Краснопілля;

Бахмутське;

Бахмут;

Майорськ;

Зайцеве;

Кодема;

Соледар;

Первомайське.

Крім того, українські війська продовжують завдавати удари по позиціях ворога – ведуть контрбатарейну боротьбу та порушують систему управління та логістичного забезпечення противника.

Водночас Повітряні Сили продовжують відбивати ворожі ракетні та авіаційні удари та прикриває важливі об'єкти та угрупування військ. Українська авіація завдала 12 ударів по позиціях противника протягом доби.

Окупанти прикриваються дітьми

У Генштабі пояснили, чому окупанти докладали зусиль для того, аби почати навчальний рік на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, у селі Орлянське Запорізької області у будівлі школи на першому поверсі перебувають близько 70 окупантів. Водночас на другому поверсі навчаються діти. У подвір'ї школи окупанти розмістили свою техніку. Ворог цинічно прикривається дітьми.

Водночас у Генштабі відзначили, що попри намагання окупантів, значна частина навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях не почала працювати. Однак росіяни намагаються не лише імітувати нібито нормальне життя в окупації, але й намагаються уникнути ударів ЗСУ живучи у школах.

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