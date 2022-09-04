Самые тяжелые бои продолжаются на Востоке и на юге нашего государства. В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 4 сентября.

Обратите внимание Освобожденные населенные пункты, где только закрепляются наши войска, массово обстреливают, – Гуменюк

Где ВСУ отразили атаки врага

Почти по всем направлениям фронта от Северского до Южнобужского враг продолжает обстрелы мирных населенных пунктов из разных видов вооружения – гранатометов, минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и ракет. Таким образом, россия продолжает террор мирного населения.

В то же время на фронте оккупанты получают решительный отпор, а все их попытки наступления проваливаются. По состоянию на 18:00 4 сентября украинские защитники и защитницы отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов:

Краснополье;

Бахмутское;

Бахмут;

Майорск;

Зайцево;

Кодема;

Соледар;

Первомайское.

Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по позициям врага – ведут контрбатарейную борьбу и нарушают систему управления и логистического обеспечения противника.

В то же время, Воздушные Силы продолжают отражать вражеские ракетные и авиационные удары и прикрывать важные объекты и группировки войск. Украинская авиация нанесла 12 ударов по позициям противника в течение суток.

Оккупанты прикрываются детьми

В Генштабе объяснили, почему оккупанты прилагали усилия для того, чтобы начать учебный год на временно оккупированных территориях. К примеру, в селе Орлянское Запорожской области в здании школы на первом этаже находятся около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети. Во дворе школы оккупанты разместили свою технику. Враг цинично прикрывается детьми.

В то же время в Генштабе отметили, что, несмотря на попытки оккупантов, значительная часть учебных заведений на временно оккупированных территориях не начала работать. Однако россияне пытаются не только имитировать якобы нормальную жизнь в оккупации, но и пытаются избежать ударов ВСУ, живя в школах.

Стоит посмотреть – как ВСУ сбили вражеский самолет не запуская ракет: смотрите видео