Стабільність, на яку заслужили загарбники

Її минуле благополуччя будувалося на праві продавати Заходу вуглеводні та купувати на виручене все інше – включаючи союзників. Але тепер від її стабільності залишилася лише незмінність влади. Країна їде ескалатором, який везе її вниз.

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60 років тому США ввели проти Куби торгове ембарго. Американським громадянам і компаніям було заборонено будь-які операції з Гаваною, під удар потрапили кубинський експорт і судна, що заходили до портів острова. До 2010 року збитки Куби з урахуванням інфляції склали 975 мільярдів доларів. Ми можемо хвалити кубинські пляжі та купувати сигари, але більше Гавані похвалитися нема чим.

російський телевізор має рацію: санкції не призведуть до революції. Але в тому й річ, що санкційний ефект міряють не соціологи, а економісти. Завдання обмежень – знекровлення та деградація. російське суспільство може змикати ряди і крокувати строєм, але єдина форма стабільності, яка йому світить, – це стабільність у злиднях.

Світ втомився від дикунів

І в цю ж скарбничку – дискусія про шенгенські візи для росіян. Тридцять років тому захід розпочав експеримент. Вкладав роки та мільярди у російське суспільство. Засновував проєкти та проводив обміни. Відкривав кордони та інвестував у soft-power. У 2022 році експеримент закінчено. Суспільство у росії не з'явилося. Європейська дискусія щодо візового відгородження – це не покарання. Це втома. "Прийомні дні у вівторок і четвер з двох до трьох у п'ятому вікні".

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Якщо кремль і зумів чогось досягти – то це того, що розв'язана ним війна почала сприйматися як мірило етичного. Просто як в екранізації епосу, де з одного боку ентропія і зло, а з іншого – надія і шанс.

Від того, чим закінчиться ця війна, залежить куди більше, ніж тільки доля нашої країни. Якщо російський президент планував вписати своє ім'я в історію, йому це вдалося. Тільки йому навряд чи сподобається результат.

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