Стабильность, которую заслужили захватчики

Ее прошлое благополучие строилось на праве продавать Западу углеводороды и покупать на вырученное все остальное – включая союзников. Но теперь от ее стабильности осталась только неизменность власти. Страна едет по эскалатору, который увозит ее вниз.

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60 лет назад США ввели против Кубы торговое эмбарго. Американским гражданам и компаниям были запрещены любые операции с Гаваной, под удар попали кубинский экспорт и заходившие в порты острова суда. К 2010 году убытки Кубы с учетом инфляции составили 975 миллиардов долларов. Мы можем хвалить кубинские пляжи и покупать сигары, но больше Гаване похвастаться нечем.

российский телевизор прав: санкции не приведут к революции. Но в том-то и дело, что санкционный эффект меряют не социологи, а экономисты. Задача ограничений – обескровливание и деградация. русское общество может смыкать ряды и шагать по строю, но единственная форма стабильности, которая ему светит, – это стабильность в нищете.

Мир устал от дикарей

И в эту же копилку – дискуссия о шенгенских визах для россиян. Тридцать лет назад Запад приступил к эксперименту. Вкладывал годы и миллиарды в российское общество. Основывал проекты и проводил обмены. Открывал границы и инвестировал в soft-power. В 2022 году эксперимент окончен. Общество у россии не появилось. Европейская дискуссия по визовому ограничению – это не наказание. Это усталость. "Приемные дни во вторник и четверг с двух до трех в пятом окне".

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Если кремль и сумел чего-то добиться – это то, что развязанная им война начала восприниматься как мерило нравственности. Просто как в экранизации эпоса, где с одной стороны энтропия и зло, а с другой – надежда и шанс.

От того, чем закончится эта война, зависит куда больше, чем судьба нашей страны. Если российский президент планировал вписать свое имя в историю, ему это удалось. Только ему вряд ли понравится результат.

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