"Досягнення" по-путінськи
Важливе Розслаблятися не доведеться, ця війна надовго
Обмеження імпорту російських енергоносіїв та їх ціни – нафти, а в перспективі і газу – зламає російську мафію.
Потужний сигнал від Заходу
російські еліти дедалі краще розуміють, наскільки все серйозно. Тому і кажуть дедалі голосніше про переговори. Але повернення до попередньої реальності вже ніколи не буде.
Актуальне Україна переможе без варіантів: що показала "репетиція" під Херсоном
Не тільки Захід, а й весь світ має готуватися до перезавантаження російського режиму. Повернення до попередньої дипломатії вже не буде, і будь-які переговори на західних (а ми вже фактично є частиною Заходу) умовах – в цьому і є сигнал синхронного звільнення послів.
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