"Досягнення" по-путінськи

кремль хотів визначати світову геополітику, але став геополітичним непорозумінням. Мати своїми союзниками Північну Корею та Сирію – це все, що залишилося. Китай і далі буде використовувати росію, але про будь-яке партнерство там не йдеться.

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Обмеження імпорту російських енергоносіїв та їх ціни – нафти, а в перспективі і газу – зламає російську мафію.

Потужний сигнал від Заходу

російські еліти дедалі краще розуміють, наскільки все серйозно. Тому і кажуть дедалі голосніше про переговори. Але повернення до попередньої реальності вже ніколи не буде.

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Не тільки Захід, а й весь світ має готуватися до перезавантаження російського режиму. Повернення до попередньої дипломатії вже не буде, і будь-які переговори на західних (а ми вже фактично є частиною Заходу) умовах – в цьому і є сигнал синхронного звільнення послів.

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