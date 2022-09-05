Українська Віа Долороза

Сліди війни, сліди "братньої любові", сліди плоскомордої смерті, яка приїхала в нашу країну примушувати нас до спільного проживання.

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Складно передати всю гаму почуттів, які накривають, поки ти їдеш шосе. Але це не просто деструктивна злість, це конструктивна ненависть.

Ніколи більше. Жодних примирень. Жодних спільних інтересів. Рів. Стіна. Крокодили. Вбивці, вандали та ґвалтівники повинні жити в ізоляції. У в'язниці. Нехай і у великій, але у в'язниці. Без допуску до цивілізації.

Ми не маємо можливості зробити паузу. Ми не повинні давати їм змоги набратися сил. Наш єдиний порятунок – випалити окуппантів до ґрунту. До останнього путінського вибл*дка на нашій землі. Знекровити їх, зробити так, щоб їм ще сто років було не до нас. Інакше вони повернуться. І знову палитимуть, громитимуть і вбиватимуть. Бо більше нічого не вміють.

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Ненависть, що надихає на боротьбу зі злом

Прийти, пограбувати, спалити, зґвалтувати, перетворити на свою подобу і розповісти, що саме в цьому щастя і свобода – це їхній почерк.

У кого є сумніви – проїдьте трасою Е40 від Житомира до Києва, відвідайте Миколаїв, Харків, Чернігів, Суми, зазирніть у Нікополь і Марганець. Згадайте Донецьк до 14-го, Сєвєродонецьк, Маріуполь – якими вони були до того, як туди прийшли "визволителі".

Ненависть може бути конструктивним почуттям, якщо вона надихає тебе на боротьбу зі злом. путінська росія – справжнє, неприкрите зло. І доти, доки цей режим існує, нам спокійно не жити. І я не впевнений, що ми можемо жити спокійно, навіть якщо режим змінить лідера. Занадто багато історичних моментів говорять про те, що розслаблятися не доведеться. Ця війна надовго.

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