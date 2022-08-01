Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, Китай активно развивается – там уже скоро будет около 1,5 миллиарда человек. Потому им и нужны новые территории и ресурсы.

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Китаю выгодна слабая россия. Им хочется распотрошить "тушку", забрать самые интересные части и дальше себе развиваться. В Китае сейчас почти 1,5 миллиарда человек. А скоро на Земле будет 8 миллиардов человек, четверть из которых будут китайцы, – отмечает Давидюк.

После Тайваня Китай возьмется за россию

Давидюк в шутку сказал, что сейчас Китай смотрит на российскую Сибирь как на фабрику китайских палочек для еды. Ведь около 1,5 миллиарда таких приборов они выбрасывают в помойку только за завтрак.

Китай демонстрирует, что они готовы захватывать новые территории. По мнению Давидюка, после Тайваня Пекин обязательно переключится на россию, которая может быть серьезно ослаблена после войны против Украины.

Если за Тайвань Запад будет заступаться, то за россию – нет. Наоборот ей помогут сложить лапки и разделят все на 30 независимых государств. Единственный вопрос – что делать с ядерным оружием, – отметил Давидюк.

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