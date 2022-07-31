Он может оказать влияние, в частности, на войну в Украине. Об этом 24 каналу сказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта.

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Есть три сценария

Стороны договорятся

Бытует мнение, что вероятность реального вторжения минимальна. По словам Пойты, если Китай и Тайвань смогут прийти к консенсусу, конфликт не разовьется, а значит, влияния на войну в Украине наблюдаться не будет.

Конфликт будет носить ограниченный характер

Другой вариант развития событий состоит в том, что эскалация все же будет, но будет носить ограниченный характер и не приведет к военному конфликту. Это уже происходило в 1995-1996 годах. Речь идет о военных учениях Китая в регионе с использованием баллистического вооружения, увеличении интенсивности вылета самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, отзыве посла и т.д.

"Наверное, этот сценарий также не будет оказывать серьезного влияния на Украину", – сказал Пойта.

Полномасштабный военный конфликт

По мнению Юрия Пойты, реальный военный конфликт будет оказывать негативное влияние на Украину. Прежде всего потому, что для Китая исчезнут те красные линии, которых он придерживается в отношении Запада.

Китай не будет поддерживать свою нейтральность и будет искать для себя союзников. Это может быть, в частности, россия.

Несмотря на то, что большая часть сухопутных войск россии привлечена в Украине, тихоокеанский флот может быть предоставлен для помощи народно-освободительной армии Китая.

"В таком случае россия может попросить у Китая что-нибудь в ответ. Это может быть предоставление разведывательной информации с помощью китайских спутников, технологических новинок, определенного вооружения", – сказал он.

Обострение конфликта между Китаем и Тайванем: коротко

Недавно посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами". В частности, речь идет о достижении цели военным путем.

В Минобороны Японии убеждены, что угроза нападения Китая на Тайвань очень высока. Там заявили, что после вторжения россии в Украину Тайвань работает над дальнейшим укреплением своих усилий по самообороне.

Ситуацию обостряет и анонсированный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Из-за угроз со стороны Китая сбить американский самолет, на Тайване в небо взлетели истребители.

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