Он может оказать влияние, в частности, на войну в Украине. Об этом 24 каналу сказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта.
Достойный внимания Китай может отважиться на "небольшую войну", – политолог предположил, когда ждать обострения
Есть три сценария
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Стороны договорятся
Бытует мнение, что вероятность реального вторжения минимальна. По словам Пойты, если Китай и Тайвань смогут прийти к консенсусу, конфликт не разовьется, а значит, влияния на войну в Украине наблюдаться не будет.
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Конфликт будет носить ограниченный характер
Другой вариант развития событий состоит в том, что эскалация все же будет, но будет носить ограниченный характер и не приведет к военному конфликту. Это уже происходило в 1995-1996 годах. Речь идет о военных учениях Китая в регионе с использованием баллистического вооружения, увеличении интенсивности вылета самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, отзыве посла и т.д.
"Наверное, этот сценарий также не будет оказывать серьезного влияния на Украину", – сказал Пойта.
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Полномасштабный военный конфликт
По мнению Юрия Пойты, реальный военный конфликт будет оказывать негативное влияние на Украину. Прежде всего потому, что для Китая исчезнут те красные линии, которых он придерживается в отношении Запада.
Китай не будет поддерживать свою нейтральность и будет искать для себя союзников. Это может быть, в частности, россия.
Несмотря на то, что большая часть сухопутных войск россии привлечена в Украине, тихоокеанский флот может быть предоставлен для помощи народно-освободительной армии Китая.
"В таком случае россия может попросить у Китая что-нибудь в ответ. Это может быть предоставление разведывательной информации с помощью китайских спутников, технологических новинок, определенного вооружения", – сказал он.
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем: коротко
- Недавно посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами". В частности, речь идет о достижении цели военным путем.
- В Минобороны Японии убеждены, что угроза нападения Китая на Тайвань очень высока. Там заявили, что после вторжения россии в Украину Тайвань работает над дальнейшим укреплением своих усилий по самообороне.
- Ситуацию обостряет и анонсированный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Из-за угроз со стороны Китая сбить американский самолет, на Тайване в небо взлетели истребители.
Китай готовится, есть три сценария конфликта в Тайване: смотрите видео