России такое развитие событий выгодно. Она рассчитывает на то, что война в Украине "потеряется" на фоне конфликта. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Это вопрос исторический, принципиальный и цивилизационный

москва в этом случае (конфликт Китая и Тайваня – 24 канал) выступает статистом. Но заинтересованным статистом. Конечно, ей выгодно разжигать конфликт. Я уверен, что скоро прозвучат заявления из москвы типа: "Да-да, Китай – единая страна, а Тайвань является частью КНР". И что приезд какой-то там Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей США – 24 канал) на территорию Китая без ведома Пекина – недопустим"

Он добавил, что могут иметь место и определенные провокации со стороны государства-агрессора, чтобы отвлечь внимание от полномасштабного вторжения в Украину.

Китай умеет идти на компромисс

Однако Фейгин убежден, что вторжение в Тайвань не состоится. "Китайцы умеют "спрыгивать" в последнюю минуту", – сказал он.

Они могут идти на компромисс, в отличие от москвы. Они могут выкрикивать страшные слова – "все разрушим, всех поубиваем", но на самом деле понимают, что играют с огнем, так что слишком далеко заходить не будут,

– объяснил правозащитник.

По словам Фейгина, в настоящее время Китай находится в очень благоприятном положении с точки зрения осуществления экономики, несмотря на кризисные моменты. Поэтому терять свое эксклюзивное положение по отношению к Европе и США страна не захочет.

"Сильным аргументом для того, чтобы избегать войны, является 750 миллиардный оборот Китая с США", – подытожил он.

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