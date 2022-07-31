Він може вплинути, зокрема, на війну в Україні. Про це 24 каналу сказав керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону NGRN Юрій Пойта.

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Є три сценарії

Сторони домовляться

Побутує думка, що ймовірність реального вторгнення є мінімальною. За словами Пойти, якщо Китай і Тайвань зможуть дійти консенсусу, конфлікт не розвинеться, а відтак – впливу на війну в Україні спостерігатися не буде.

Конфлікт матиме обмежений характер

Інший варіант розвитку подій полягає в тому, що ескалація все ж таки буде, але матиме обмежений характер і не призведе до військового конфлікту. Мовиться про військові навчання Китаю у регіоні з використанням балістичного озброєння, збільшення інтенсивності вильоту літаків у розпізнавальну зону ПВО Тайваню, відкликання посла тощо.

"Напевно, цей сценарій також не матиме серйозного впливу на Україну", – сказав Пойта.

Повномасштабний військовий конфлікт

На думку Юрія Пойти, реальний військовий конфлікт матиме негативний вплив на Україну. Передовсім тому, що для Китаю зникнуть ті червоні лінії, яких він наразі дотримується відносно Заходу.

Китай не буде підтримувати свою нейтральність і шукатиме союзників для себе. Це може бути, зокрема, росія,

– сказав він.

Попри те, що більша частина сухопутних військ росії залучена в Україні, тихоокеанський флот може бути наданий для допомоги народно-визвольній армії Китаю.

"У такому випадку росія може попросити у Китаю щось у відповідь. Це може бути надання розвідувальної інформації за допомогою китайських супутників, технологічних новинок, певного озброєння", – сказав він.

Загострення конфлікту між Китаєм і Тайванем: коротко

Нещодавно посол Китаю у Франції заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами". Зокрема, мовиться про досягнення мети військовим шляхом.

У Міноборони Японії переконані, що загроза нападу Китаю на Тайвань надзвичайно висока. Там заявили, що після вторгнення росії в Україну Тайвань працює над подальшим зміцненням своїх зусиль з самооборони.

Ситуацію загострює й анонсований візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Через погрози з боку Китаю збити американський літак, на Тайвані у небо злетіли винищувачі.

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