Про те, яка ситуація в Китаї, 24 каналу розповів український політолог Олег Саакян. За його словами, наразі у Сі Цзіньпіня не найкращі позиції через його зв'язки з владіміром путіним. Останній певним чином його підставив.

До теми Це буде випробування, – Куса припустив, як Китай відреагує на приїзд Пелосі на Тайвань

путін підписав пакет домовленостей з Китаєм, після чого почав повномасштабну агресію проти України, яка провалюється. Сі Цзіньпін опинився в такому становищі, ніби його використали.

Восени в Китаї стартують вибори і йому потрібно довести, що держава стратегічно виграє від цієї ситуації. Якщо не вийде – то в китайських верхівках домінуватиме інша група впливу, а він може й не стане президентом.

Для китайської влади бути використаним росією – це гірше за політичну смерть, – наголошує Саакян.

Китай саме зараз домовляється зі США

На думку Саакяна, зараз Китай надає своєрідний майстер-клас для росії щодо розігрування карти "Карибської кризи". Вони штучно створили конфлікт щодо ситуації з Тайванем та візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, а тепер починають домовлятися.

І США, і Китай просувають важливі для себе рішення на перемовинах, які вже виходять на фінішну пряму. Зараз вони починають займатися маркетингом майбутньої пакетної домовленості.

Може статися невеличка війна

Саакян вважає, що найближчим часом в Китаї не буде ніякої дестабілізації. А-от на другу половину осені можуть статися проблеми. Все через поєднання і соціальної, і економічної, і політичної та інших криз, які потроху нашаровуються в Китаї.

Виходом з цього може бути невелика війна. Певні ситуації можуть трапитися як на кордоні з Тайванем, так і з Індією або в Тибеті тощо.

"Якщо, не дай Боже, усі ці кризи (політична, економічна, соціальна – 24 канал) ввійдуть в резонанс, і станеться багаторівнева криза, то одним з виходів може бути витіснення її за периферію. А це завжди невеликі війни. Китай цим користувався в історії, як і інші держави. Вони можуть наважитися на невеличку війну, щоб витіснити наростальний хаос за межі внутрішньої політики", – вважає Олег Саакян.

Китай може наважитися на війну – Саакян: дивіться відео

Загострення ситуації щодо Тайваню: головне