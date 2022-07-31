Про це заявив 24 каналу експерт з міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" політики Ілія Куса. Він наголосив, що головне питання, як відреагує Китай.

Зверніть увагу США не можуть відступити, – Фейгін про можливий напад на Тайвань, цілі путіна та страхи кадирова

Як може відреагувати Китай

Куса вважає, що візиту Пелосі на Тайвань, найімовірніше, все-таки не буде. Якщо ж він відбудеться, то варто очікувати на це реакцію Китаю.

Я думаю, що Китай відреагує або обмеженими санкціями, або якоюсь частковою блокадою,

– сказав експерт.

Він зазначив, що армія Китаю вже почала військові навчання у Тайванській протоці, щоправда, у північній її частині. Тобто зону навчань не розширювали так, щоб не дозволити проліт борту Пелосі.

Якою може бути реакція Китаю на візит Пелосі на Тайвань: дивіться відео

"Для Китаю це буде випробуванням"

Куса наголосив, що Китай наразі не перетнув "червоної лінії", протидіючи можливому візиту спікерки Палати представників США.

Для Китаю це буде випробуванням, тому що їм потрібно якось зреагувати так, щоб це не виглядало слабкістю,

– заявив експерт.

Він зазначив, що це є класичною ситуацією, в якій два гегемони не хочуть воювати, але розглядають будь-який крок з боку один одного як акт агресії. Відповідно, ця спіраль закручується, хоч ніхто насправді не хоче війни.

До речі! У світі обговорюють можливий напад Китаю на Тайвань. Ця ситуація може негативно вплинути і на нас. Чим загострення ситуації на Тайвані може зашкодити Україні – розповів політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Що цьому передувало

30 липня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами. Припускали, що вона навідається на Тайвань, попри вкрай негативну реакцію Китаю.

Через погрози з Китаю збити американський літак, на Тайвані були підняті у небо винищувачі. До того ж Китай оголосив військові навчання, перекривши Тайванську протоку.

31 липня стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в рамках турне Азією відвідає низку країн, але все ж не полетить на Тайвань на тлі погроз Китаю.

До теми – загроза вторгнення Китаю на Тайвань надзвичайно висока: дивіться відео