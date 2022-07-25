Про це 24 каналу розповів політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він прокоментував реакцію та погрози Китаю на запланований візит спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
До теми Загроза нападу Китаю на Тайвань надзвичайно висока, – міноборони Японії та ЦРУ
Яка ситуація у відносинах між Китаєм та США
За його словами, у ситуації з візитом до Тайваню Ненсі Пелосі Китай застосував дипломатичний прийом, коли одразу з деяких неофіційних джерел передали інформацію, що Пекін може силовим шляхом відреагувати на це.
Що це може бути? Китай може підняти свої літаки у повітря і не дати сісти літаку Пелосі, може заблокувати літак, який сяде на острів, але для цього їм доведеться проводити наземну операцію. А це вже пряме вторгнення та фактично війна,
– пояснив експерт.
Тизенгаузен додав, що США та Японія вже розробили план щодо можливої ескалації з боку Китаю. Зокрема, на найближчих островах будуть розгорнуті бази.
Експерт запевнив, що 31 липня Байден проведе переговори з Сі Цзіньпіном щодо небезпеки такого візиту (Пелосі має прибути до Тайваню 4 серпня). Експерти радять не організовувати цей візит, бо він може призвести до ескалації.
"Китай вже чітко сказав, що вони готові вступити у війну, почати наземну операцію на Тайвань, якщо США визнають його. На сьогодні Тайвань вже визнали 14 країн", – відповів експерт.
Чим це може зашкодити Україні
На думку Тизенгаузена, загострення ситуації на Тайвані може, як мінімум, відволікти увагу від війни в Україні.
Політолог розповів, що тоді США будуть зобов'язані передавати воєнну допомогу Тайваню, бо існує такий законопроект. Туди вже продають зброю, через що обурюється Китай.
Таким чином ще один конфлікт точно не в інтересах України, але буде спостерігати за ситуацією. Адже Китай чітко сказав, що вони готові вступати у війну, якщо що,
– підсумував експерт.
Головне про ситуацію з Тайванем
- Відносини між США та Китаєм загострилися на фоні заяв Пекіну щодо намірів повернути собі Тайвань. Зокрема, посол Китаю заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами".
- Китай вважає Тайвань своєю провінцією. Водночас США виступають за незалежність країни та її можливість визначати свій вектор розвитку.
- Політолог Максим Ялі вважає, що цей конфлікт на тлі війни в Україні може розв'язати третю світову війну. Це може негативно вплинути на Україну, адже перемкне частину уваги.
- Важливим питанням також залишається позиція Китаю щодо війни в Україні. З одного боку, Пекін прямо не висловлює підтримку росії. А з іншого, ймовірно, Сі Цзіньпін підтримує рішення щодо формування партнерства з країною-агресоркою.