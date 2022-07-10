Однак відносини між Китаєм і росією глобально не змінюються. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
Увага Індія та Китай не хочуть посилення росії, – політолог
Однак попередження з боку США для Китаю не допомагати росії – діють. Жодний військових товарів до країни-агресорки звідти не надходило.
Китай лише може дражнити Вашингтон питанням росії. Це дипломатична гра,
– вважає правозахисник.
Китай тримається осторонь
За його словами, він би не драматизував ситуацію із тим, що Сі Цзіньпін відмовився приїжджати до москви й відхили пропозицію путіна.
Формальна причина – пандемія коронавірусу. Однак реальна причина, на думку Фейгіна, зрозуміла.
А навіщо Сі Цзіньпіню особисто, не те що в обличчі усього Китаю, підтримувати путіна в умовах ізоляції, – зазначив він.
У такому випадку росія просто не потрібна Китаю. Спершу путіну треба перемогти й показати, чого добився. Лише тоді можуть відбуватися між ними якісь розмови. Однак зараз такий показовий візит – дуже ризикований для Китаю.
Раніше Фейгін пояснював 24 каналу, що Китаю вигідно, щоб росія помітно ослабла й сама "підповзала" до них з проханнями про співпрацю та допомогу.
Повністю інтерв'ю з Фейгіним: дивіться відео
Експерти пояснили позицію Китаю щодо росії: коротко
- Китай та Індія не хочуть посилення росії. Натомість їм вигідно заробити на москві й саме до цього прагнуть країни. Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.
- Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта заявив, що китайську політику часто називають проросійсько нейтральною.
- На думку Пойти, Китай намагається балансувати між двома світами. Намагається не погіршити відносини зі США та ЄС, бо там необхідний ринок, який набагато більший за російський. Натомість росія важлива Китаю як політичний, дипломатичний, медійний союзник в конкуренції з країнами Заходу.