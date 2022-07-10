Однако отношения между Китаем и россией глобально не изменятся. Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Внимание Индия и Китай не хотят усиления россии, – политолог

Однако предупреждение со стороны США для Китая не помогать россии – действуют. Никаких военных товаров в страну-агрессор оттуда не поступало.

Китай только может дразнить Вашингтон вопросом россии. Это дипломатическая игра,

– считает правозащитник.

Китай держится в стороне

По его словам, он бы не драматизировал ситуацию с тем, что Си Цзиньпин отказался приезжать в Москву и отклонил предложение Путина.

Формальная причина – пандемия коронавируса. Однако реальная причина, по мнению Фейгина, ясна.

А зачем Си Цзиньпиню лично, не только в лице всего Китая, поддерживать путина в условиях изоляции,

– отметил он.

В таком случае россия просто не нужна Китаю. Сначала путина нужно победить и показать, чего добился. Только тогда могут происходить между ними какие-то разговоры. Однако сейчас такой показательный визит очень рискован для Китая.

Ранее Фейгин объяснял 24 канала, что Китаю выгодно, чтобы Россия заметно ослабла и сама "подползала" к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи.

Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео

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