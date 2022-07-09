Україна не може вплинути на позиції Китаю та Індії

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він каже, що це сумно, але Україна не може вплинути на позиції Китаю та Індії.

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Адже, наприклад, у Китаї в нас досі немає навіть посла. "А відсутність посла – це майже образа, а також відсутність будь-яких інтересів та бажання розмовляти", – відповів експерт.

Саакян зазначив, що з Індією в нас, на жаль, також мало зв’язків, як робочих і бізнесових, так і дипломатичних.

Тому це не дозволяє нас тягатися з Росією на цьому напрямку… Але наша війна не є локальною. І вона цілком тягне на першу фазу світової війни, бо багато країн до цього залучені,

– заявив політолог.

На його думку, Китай зараз вкрай незадоволений тим, що російська військова кампанія розтягнулася на такий довгий час і псує Китаю всі їхні плани.

"Щодо Індії теж виставлена "скляна стеля", тому ця країна не може співпрацювати більше з росією, бо почне втрачати співпрацю з Заходом. Тому там є певне "балансування" – сказав Саакян.

Окрім того, сьогодні російська логістика енергоресурсів ускладнена в Китай та Індію. Експерт каже, що зараз використовуються майже всі можливості для експорту нафти й газу в ці країни.

"Тобто той обсяг, який ми зараз бачимо, це максимум того, що росія може експортувати. Це десь 10% від того, що експортували на західні ринки", – зауважив Саакян.

Індія та Китай не хочуть посилення росії

І Китай, і Індія не зацікавлені у посиленні росії, але вони не зацікавлені і в її краху. Вони зацікавлені лише на тому, щоб заробляти на цьому і отримати вигоду від слабкості росії,

– пояснив експерт.

На його думку, Китай та Індія не будуть рятувати та розвивати росію.

Олег Саакян про відносини росії з Китаєм та Індією: відео



До слова, у Пекіні не наважуються публічно підтримати агресора, проте роблять це по факту. Так, 10 червня між росією та Китаєм відкрили новий міст, який має сприяти торгівлі.

Щодо війни в Україні, то лідер КНР 15 червня сказав президенту росії путіну, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи відповідальним чином". Він підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.

Водночас китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився відвідати росію, яке веде війну з Україною. Глава КНР не прийняв запрошення владіміра путіна.