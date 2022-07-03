Чому Китай хоче послаблення Росії

Навпаки, Китаю вигідно, щоб Росія помітно ослабла й сама "підповзала" до них з проханнями про співпрацю та допомогу. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив 24 каналу.

Увага Захід остаточно визначився, що знищуватиме путінську Росію, – Фейгін

Китай веде свою дуже тонку та хитромудру гру,
– сказав Фейгін.

Наприклад, те, що НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою, а Китай – опонентом, навіть такі заяви для азійської країни теж корисні.

"У Китаю лише одна вимога, мовляв, віддайте нам Тайвань. Вони потрохи добиваються цих поступків. Москва ж хоче всю Східну Європу", – додав правозахисник.

Тому він вважає, що через це Китай й тримається набагато скромніше. Однак від перемоги або поразки Заходу у протистоянні з Москвою залежить доля Тайваню.

Китай справді нарощує й військовий бюджет та свою армію. Усе це з врахуванням того, що вони чекають, коли Росія впаде,
– наголосив Фейгін.

Коротко про конфлікт Китаю та Тайваню

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