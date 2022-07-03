Чому Китай хоче послаблення Росії

Навпаки, Китаю вигідно, щоб Росія помітно ослабла й сама "підповзала" до них з проханнями про співпрацю та допомогу. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив 24 каналу.

Увага Захід остаточно визначився, що знищуватиме путінську Росію, – Фейгін

Китай веде свою дуже тонку та хитромудру гру,

– сказав Фейгін.

Наприклад, те, що НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою, а Китай – опонентом, навіть такі заяви для азійської країни теж корисні.

"У Китаю лише одна вимога, мовляв, віддайте нам Тайвань. Вони потрохи добиваються цих поступків. Москва ж хоче всю Східну Європу", – додав правозахисник.

Тому він вважає, що через це Китай й тримається набагато скромніше. Однак від перемоги або поразки Заходу у протистоянні з Москвою залежить доля Тайваню.

Китай справді нарощує й військовий бюджет та свою армію. Усе це з врахуванням того, що вони чекають, коли Росія впаде,

– наголосив Фейгін.

Коротко про конфлікт Китаю та Тайваню

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, однак США підтримують окремішність острова, який фактично від Пекіна не залежить.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що його держава захищатиме Тайвань у випадку вторгнення Китаю. Водночас у МЗС Китаю висловили "рішуче невдоволення" такою позицією.

14 червня стало відомо, що Китай може готуватися до спецоперації на Тайвані. Президент Сі Цзіньпін підписав указ, який передбачає "невійськове" використання збройних сил.

Проте ще у 2021 році повідомляли, що США та Японія розробили спільний військовий план щодо захисту цих територій. Тому, на думку аналітиків, війна може бути неминучою.

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