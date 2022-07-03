Чому Китай хоче послаблення Росії
Навпаки, Китаю вигідно, щоб Росія помітно ослабла й сама "підповзала" до них з проханнями про співпрацю та допомогу. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив 24 каналу.
Увага Захід остаточно визначився, що знищуватиме путінську Росію, – Фейгін
Китай веде свою дуже тонку та хитромудру гру,
– сказав Фейгін.
Наприклад, те, що НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою, а Китай – опонентом, навіть такі заяви для азійської країни теж корисні.
"У Китаю лише одна вимога, мовляв, віддайте нам Тайвань. Вони потрохи добиваються цих поступків. Москва ж хоче всю Східну Європу", – додав правозахисник.
Тому він вважає, що через це Китай й тримається набагато скромніше. Однак від перемоги або поразки Заходу у протистоянні з Москвою залежить доля Тайваню.
Китай справді нарощує й військовий бюджет та свою армію. Усе це з врахуванням того, що вони чекають, коли Росія впаде,
– наголосив Фейгін.
Коротко про конфлікт Китаю та Тайваню
- Китай вважає Тайвань своєю провінцією, однак США підтримують окремішність острова, який фактично від Пекіна не залежить.
- Нещодавно президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що його держава захищатиме Тайвань у випадку вторгнення Китаю. Водночас у МЗС Китаю висловили "рішуче невдоволення" такою позицією.
- 14 червня стало відомо, що Китай може готуватися до спецоперації на Тайвані. Президент Сі Цзіньпін підписав указ, який передбачає "невійськове" використання збройних сил.
- Проте ще у 2021 році повідомляли, що США та Японія розробили спільний військовий план щодо захисту цих територій. Тому, на думку аналітиків, війна може бути неминучою.
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