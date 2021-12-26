При этом сам Китай лишь накаляет обстановку, пытаясь силой и угрозами вернуть Тайвань под свой контроль. И в Вашингтоне серьезно отнеслись к озабоченности Китая.

До теми Тайвань готовится к войне: противостояние Китая и США обостряется

Вооруженные силы США и Японии разработали совместный план

Накануне, вооруженные силы США и Японии разработали совместный план военной защиты Тайваня. На данный момент в Японии находятся несколько десятков тысяч военных США, но их количество может быть увеличено в разы, уже в ближайшее время.

Американцы собираются расширить старые и создать новые военные базы на нескольких японских островах. США перебросят туда дополнительные силы своей морской пехоты и технику.

Таким образом Штаты смогут моментально среагировать, если Китай вдруг решит пойти в атаку на Тайвань.

И для Китая это должно стать серьезным сигналом. И именно участие Японии в защите Тайваня может сыграть ключевую роль. Ведь она находится практически в плотную к Тайваню, и в случае чрезвычайной ситуации, всю необходимую помощь будут оказывать именно с ее территории.

При этом сама Япония настроена очень решительно. У нее давние исторические связи с Тайванем и тесные союзнические отношения с США, а потому на случай вторжения японцы готовы поставлять на остров оружие и провизию.

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Более того, Токио неоднократно возмущалось воинственной политикой Китая в отношении Тайваня. Власти Японии уже прямым текстом заявляют, что угроза Тайваню является угрозой и самой Японии.

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Поднебесная идет по стопам России

Но и Китай, похоже, не собирается останавливаться. В государственных СМИ Китая появилась новость, что Тайвань приступает к разработке ядерного оружия. И здесь Поднебесная идет по стопам России.

Пекин хочет выставить все таким образом, якобы от бунтующего острова исходит реальная угроза для самого Китая, а потому они будут вынуждены решить тайваньский вопрос силой.

В материале издания Global Times даже отдельно указывают, что, мол, в случае создания ядерного оружия на Тайване, защищать остров откажутся даже Соединенные Штаты.

Но, конечно же Китай лукавит – США, как никто другой знают – никаких ядерных бомб Тайвань не создает и тем более не хочет войны с Китаем. А потому и тезисы о том, что США будет выступать против острова – это не более чем пропагандистские уловки.



США будет выступать против острова / Фото Getty Images

Да и никакой угрозы Тайвань Китаю не несет, ведь весь западный мир продолжает придерживаться так называемой политики одного Китая. Они признают Тайвань китайской землей, но настаивают именно на мирном и добровольном присоединении или сохранении статуса-кво.

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Более того, даже власти самого Тайваня не раз подчеркивали, что хотят мирных и стабильных отношений с Китаем и даже сегодня готовы к сотрудничеству. Но агрессивная риторика Пекина не только осложняет, но и делает невозможным это самое "национальное объединение".

Китай выбрал изначально проигрышную стратегию

Китай выбрал для решения тайваньского вопроса изначально проигрышную стратегию. Ведь убедить мир в том, что Тайвань несет угрозу Поднебесной им точно не удастся. Зато по мере того, как нарастает их агрессия в отношении Тайваня, местные жители все сильнее отдаляются от остальных китайцев с материка.

При этом, своими угрозами Китай лишь активизирует поддержку Тайваня от США и союзников. И это не злые иностранные силы пытаются отделить Тайвань от Китая.

Это Китай, своими действиями, отдаляет от себя и сам остров, и всех его жителей. И если так пойдет и дальше, то в один момент Пекин может сам подвести ситуацию вокруг Тайваня к тому, что те объявят независимость, просто из соображений безопасности. И этого Китай боится больше всего.