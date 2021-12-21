Мовиться про території, в яких вони зацікавлені. Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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"У випадку війни Росії проти США, у будь-якому випадку китайці отримають величезний приз – Тайвань або Сибір на вибір", – наголосив Піонтковський.

Китай підтримав Росію

Зазвичай китайці дуже обережні у своїх політичних висловлюваннях. Однак у МЗС Китаю прямо заявили, що підтримують пропозиції Росії. Водночас окупованого Криму частиною путінської держави вони теж не визнали.

За словами російського публіциста, у такий спосіб Китай підштовхнув російську верхівку до більш рішучих дій. Офіційному Кремлю це додало сміливості.

Китайці дуже зацікавлені в максимально гострому зіткненні довкола України, Росії і США,

– зауважив Піонтковський.

Це можна пояснити тим, що ситуація може мати 2 результати. Але в будь-якому з них, Китай може отримати зиск.

Перший варіант – малоймовірний, якщо США цілком зрадять Україну. Тоді російська агресія закінчиться успіхом, а Китай одразу й без зусиль заволодіє Тайванем.

Більш ймовірним є другий варіант, коли режим Володимира Путіна зазнає краху. У цій ситуації в Росії виникне нестабільність, і Китай швидко зможе забрати собі території, на які давно зазіхає – від Владивостока до озера Байкал.

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