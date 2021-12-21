После подавления протестов в Гонконге и смены политического курса избираться в законодательный совет города могут только лояльные к Пекину кандидаты. Хотя Китай рекламировал свою модель демократии – как альтернативу западной, Гонконг, явкой на выборы, заявил, что китайская демократия – это ее отсутствие.

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Закон, урезавший демократию

Накануне в Гонконге прошли выборы в Законодательный совет. Этот орган для города является аналогом парламента и принимает законы, которые потом распространяются конкретно на Гонконг. Особый автономный статус у города остаётся, несмотря на все попытки Пекина это оспорить.

Более того, это первое голосование, которое провели в Гонконге после того, как центральные власти Китая подавили продемократические протесты и приняли Закон о национальной безопасности Китая. Именно он сильно урезал демократию в Гонконге.



Протесты гонконгцев перед выборами в июле 2020 года / Фото Picture-alliance

Почему гонконгцы решили не голосовать

Выборы прошли, и как ни странно, лояльные к Пекину кандидаты заняли аж 82 из 90 мест в законодательном совете. Однако жители Гонконга, которые привыкли к нормальным демократическим выборам, решили не участвовать в представлении – до участков дошли всего 30% избирателей.

Это рекордно низкая явка на таких выборах. Для сравнения, еще в 2019 году, до протестов и давления Пекина, в Гонконге проходили менее важные выборы. Выбирали чиновников в районные советы, но при этом явка избирателей перевалила аж за 70%.

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Такой контраст между 2019 и 2021 годами очевиден. Помимо того, что из Гонконга выдавили продемократических кандидатов, избирательная система в городе тоже поменялась.

Теперь прямым голосованием могут выбирать только 20 парламентариев вместо 50. Остальных определяет избирательный комитет, подчиненный Пекину.

100% ставленников компартии

Окончательно голосование потеряло всякий смысл после того, как Пекин принял резолюцию, цитирую: "О патриотах, управляющих Гонконгом". Но здесь есть проблема – патриотом может считаться только лояльный к коммунистической партии кандитат.

Вот и выходит, что даже в числе тех 20 парламентариев, которых люди выбирают напрямую, будет 100% ставленников компартии. Никакая оппозиция туда никогда не попадёт. Таких даже не допустят к участию в выборах.



Оппозицию не допускают к участию в выборах / Фото Getty Images

Конечно, центральные власти Китая уже объявили о феерической победе своих сил в Гонконге. Пекин даже заявил о том, что их кандидаты одержали победу в условиях гонконгской демократии.

Китайская демократия провалилась

Очевидно, что Пекину были нужны эти выборы лишь для того, чтобы создать картинку демократического процесса. Но компартии помешали гонконгцы, которые попросту отказались в этом участвовать.

Власти Китая также обошли стороной тот факт, что в канун этих самых выборов, полиция арестовывала всех, кто призывал это голосование бойкотировать и не идти на участки. Так называемая китайская демократия показала всю свою несостоятельность.

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В противостоянии между китайской и западной формой демократии, победу в Гонконге все же одержал Запад. Ведь местные жители привыкли выбирать реальных кандидатов с разными мнениями и взглядами, а не просто одинаковых ставленников коммунистической партии Китая.