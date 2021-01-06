Протести у Гонконгу: десятки активістів затримали – серед них є колишні депутати
У Гонконгу затримали приблизно 50 активістів демократичного руху. Серед них є колишні депутати – усіх звинуватили в порушенні нового закону про безпеку.
Що передувало затриманню
Затримання пов'язані ще з подіями липня 2020 року. Тоді напередодні виборів у Законодавчу раду міста опозиційні сили провели неофіційний праймеріз серед демократичних кандидатів, повідомляє DW.
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Влада КНР тоді різко розкритикувала попередні вибори кандидатів від опозиції. Там зазначили, що бачать в них бажання вплинути на виборчий процес. Також влада заявила, що це намагання здійснити революцію.
Поліція затримала приблизно 50 людей / Фото flickr.com bellchan
Керівництво спеціального адміністративного району КНР перенесли вибори на рік. Причиною такого рішення назвали пандемію коронавірусу.
Протести у Гонконгу: що відомо
- Протести у Гонконгу тривають ще з 2019 року. Однак на початку осені 2020 року вони поновились.
- 6 вересня поліцейські затримали 289 людей. Силовики розганяли людей, для цього використовували перцевий газ.
- Причиною нових протестів стало нещодавнє рішення Китаю. Там вирішили ухвалити закони про заборону "підривної діяльності, сепаратизму і актів зовнішнього втручання" у Гонконгу.
- Згідно з законом, люди нестимуть відповідальність за "заколот, сепаратизм і зраду".
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