У Гонконгу затримали приблизно 50 активістів демократичного руху. Серед них є колишні депутати – усіх звинуватили в порушенні нового закону про безпеку.

Що передувало затриманню

Затримання пов'язані ще з подіями липня 2020 року. Тоді напередодні виборів у Законодавчу раду міста опозиційні сили провели неофіційний праймеріз серед демократичних кандидатів, повідомляє DW.

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Влада КНР тоді різко розкритикувала попередні вибори кандидатів від опозиції. Там зазначили, що бачать в них бажання вплинути на виборчий процес. Також влада заявила, що це намагання здійснити революцію.



Поліція затримала приблизно 50 людей / Фото flickr.com bellchan

Керівництво спеціального адміністративного району КНР перенесли вибори на рік. Причиною такого рішення назвали пандемію коронавірусу.

Протести у Гонконгу: що відомо