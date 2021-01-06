В Гонконге задержали около 50 активистов демократического движения. Среди них есть бывшие депутаты – всех обвинили в нарушении нового закона о безопасности.

Что предшествовало задержанию

Задержания связаны еще с событиями июля 2020 года. Тогда накануне выборов в Законодательный совет города оппозиционные силы провели неофициальный праймериз демократических кандидатов, сообщает DW.

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Власть КНР тогда резко раскритиковала предыдущие выборы кандидатов от оппозиции. Там отметили, что видят в них желание повлиять на избирательный процесс. Также власти заявили, что это попытка осуществить революцию.



Полиция задержала около 50 человек / Фото flickr.com bellchan

Руководство специального административного района КНР перенесло выборы на год. Причиной такого решения назвали пандемию коронавируса.

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