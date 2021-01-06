Протесты в Гонконге: десятки активистов задержали – среди них есть бывшие депутаты
В Гонконге задержали около 50 активистов демократического движения. Среди них есть бывшие депутаты – всех обвинили в нарушении нового закона о безопасности.
Что предшествовало задержанию
Задержания связаны еще с событиями июля 2020 года. Тогда накануне выборов в Законодательный совет города оппозиционные силы провели неофициальный праймериз демократических кандидатов, сообщает DW.
Интересно Медиамагнату из Гонконга грозит пожизненное: ему "приписывают" создание угрозы нацбезопасности
Власть КНР тогда резко раскритиковала предыдущие выборы кандидатов от оппозиции. Там отметили, что видят в них желание повлиять на избирательный процесс. Также власти заявили, что это попытка осуществить революцию.
Полиция задержала около 50 человек / Фото flickr.com bellchan
Руководство специального административного района КНР перенесло выборы на год. Причиной такого решения назвали пандемию коронавируса.
Протесты в Гонконге: что известно
- Протесты в Гонконге продолжаются еще с 2019 года. Однако в начале осени 2020 года они возобновились.
- 6 сентября полицейские задержали 289 человек. Силовики разогнали людей, для этого использовали перечный газ.
- Причиной новых протестов стало недавнее решение Китая. Там решили принять законы о запрете "подрывной деятельности, сепаратизма и актов внешнего вмешательства" в Гонконге.
- Согласно закону, люди будут нести ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".
Поделиться новостью