Так само Китай спостерігає за конфліктом і готується до війни з Тайванем та нарощує провокації. Про це в ефірі 24 каналу зауважив політолог Олег Саакян.

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Саакян: Китай хоче використати Росію

Він нагадав, як "під шумок" окупації Криму Росією у 2014 – 2015 роках Китай поглинув Гонконг.

Два тоталітарні режими приречені на дружбу скрізь стиснуті зуби,

– наголосив Саакян.

За його словами, Китай намагатиметься максимально використати Росію, яка порушує правила і є "розбійником" загальносвітової політики.

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Росія – між двома полюсами

На цьому фоні Китай має цивілізованіший вигляд. Водночас Росія намагається показати себе як суб'єкта між двома полюсами – Вашингтоном і Пекіном, який може торгувати.

США хотіли б зараз отримати Росію нейтральною щодо Китаю. А Китай торгується на тому, що в Росії немає іншого варіанту, як дружити з Китаєм або бути поглинутою і тоді примусово дружити з Китаєм. Олег Саакян Політолог

"Ми бачитимемо ще багато різних танців. Це вже не вперше. До цього були спільні заяви щодо неможливості і засудження використання санкційної політики західними країнами тощо", – зауважив політолог.

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Розмова Путіна і Сі Цзіньпіна

Стали відомі подробиці телефонної розмови Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Там відзначили "зразкові" російсько-китайські відносини.

За інформацією китайських пропагандистських видань, Сі Цзіньпін офіційно підтримав вимоги Путіна щодо не розширення НАТО далі нинішніх кордонів.

Також Путін офіційно прийняв запрошення Сі Цзіньпіна разом відкривати Олімпійські ігри в Пекіні, де у цей час відбудеться наступний раунд стратегічних перемовин між Росією та Китаєм.

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