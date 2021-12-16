Так само Китай спостерігає за конфліктом і готується до війни з Тайванем та нарощує провокації. Про це в ефірі 24 каналу зауважив політолог Олег Саакян.
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Саакян: Китай хоче використати Росію
Він нагадав, як "під шумок" окупації Криму Росією у 2014 – 2015 роках Китай поглинув Гонконг.
Два тоталітарні режими приречені на дружбу скрізь стиснуті зуби,
– наголосив Саакян.
За його словами, Китай намагатиметься максимально використати Росію, яка порушує правила і є "розбійником" загальносвітової політики.
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Росія – між двома полюсами
На цьому фоні Китай має цивілізованіший вигляд. Водночас Росія намагається показати себе як суб'єкта між двома полюсами – Вашингтоном і Пекіном, який може торгувати.
США хотіли б зараз отримати Росію нейтральною щодо Китаю. А Китай торгується на тому, що в Росії немає іншого варіанту, як дружити з Китаєм або бути поглинутою і тоді примусово дружити з Китаєм.
"Ми бачитимемо ще багато різних танців. Це вже не вперше. До цього були спільні заяви щодо неможливості і засудження використання санкційної політики західними країнами тощо", – зауважив політолог.
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Розмова Путіна і Сі Цзіньпіна
- Стали відомі подробиці телефонної розмови Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Там відзначили "зразкові" російсько-китайські відносини.
- За інформацією китайських пропагандистських видань, Сі Цзіньпін офіційно підтримав вимоги Путіна щодо не розширення НАТО далі нинішніх кордонів.
- Також Путін офіційно прийняв запрошення Сі Цзіньпіна разом відкривати Олімпійські ігри в Пекіні, де у цей час відбудеться наступний раунд стратегічних перемовин між Росією та Китаєм.
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